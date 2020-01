Andrzej Duda chce korekty kursu w kampanii prezydenckiej. Doradza mu były polityk PiS

Choć prezydent Andrzej Duda oficjalnie nie zadeklarował, że będzie ubiegał się o reelekcję, to podanie tej informacji do publicznej wiadomości jest formalnością i kwestią czasu. Jak wynika bowiem z informacji serwisu wPolityce.pl, przygotowania do kampanii trwają już od dłuższego czasu.

Jak informuje portal, współpracownicy Andrzeja Dudy planują w sposób maksymalny wykorzystać trwającą pięć miesięcy kampanię prezydencką. Jedną z kluczowych kwestii o której ma się obecnie mówić w otoczeniu głowy państwa, jest jakość współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. "Z okolic Pałacu Prezydenckiego płynie dość jednoznaczna deklaracja związana z pewną korektą kursu, jeśli chodzi o prowadzenie ostatnich kampanii wyborczych przez Prawo i Sprawiedliwość" – czytamy na wPolityce.pl. Według ustaleń portalu, prezydentowi zależy aby zarówno dobór kampanijnych tematów, jak i styl prowadzenia kampanii odbyły się na jego warunkach. Duda miał zrezygnować z propozycji, by jego kampanię prowadziły osoby kojarzone ze spółką Solvere. To właśnie ona była odpowiedzialna za liczne spoty i pomysły w poprzednich kampaniach. Na jakie więc tematy w kampanii prezydenckiej chce postawić Andrzej Duda? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Zarówno to w sensie militarnym, jak i socjalnym. Prezydent ma zwracać uwagę na podniesienie poziomu życia Polaków w przeciegu pięciu ostatnich lat. Według wPolityce.pl, będzie też w sposób naturalny odwoływał się do dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości, korugując nieznacznie kurs w niektórych sprawach. Co ciekawe, prezydent ma konsultować swoją kampanię z byłym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. O kogo chodzi? "Nasi rozmówcy wskazują przy tym, że w Pałacu dość regularnie pojawia się Marcin Mastalerek - były rzecznik PiS w nieformalny sposób ma raz na jakiś czas podpowiadać głowie państwa" – czytamy. Z ustaleń portalu wynika, że rozmowy pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką są bardzo szczegółowe. Partię reprezentuje w nich przewodniczący komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Tymczasem za kilka dni ma dojść do spotkania najważniejszego. "Prezydent Andrzej Duda spotka się też z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, by bezpośrednio na najwyższym szczeblu uzgodnić główną strategię, jaka zostanie przyjęta na najbliższe miesiące" – usłyszeli w Pałacu Prezydenckim dziennikarze wPolityce.pl.