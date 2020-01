Apel CBA ws. korupcji w szpitalu, w którym pracuje Grodzki

Agenci CBA prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie postępowanie dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną odpowiedzialną za leczenie pacjentów na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej PAM, Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo – napisano w czwartkowym komunikacie.

Śledztwo zostało wszczęte na początku grudnia 2019 r. Do tej pory w sprawie CBA przesłuchało pięć osób. Biuro apeluje do osób, które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową, o zgłaszanie się do szczecińskiej delegatury CBA.

Chodzi o możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikającej z art. 229 par. 6 kk. Zgodnie z kodeksem karnym, warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej – jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną – jest dobrowolne zawiadomienie organów ścigania.

CBA apeluje, by zgłaszać się do delegatury w Szczecinie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 4A, tel. 22 437 38 00.

"Sprawca musi przy tym powiadomić o tym fakcie zanim organ ten o nim się dowiedział i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa" – napisano w komunikacie.