Wiceszefowa PE: Zagrozić Polsce dotkliwymi karami

Wiceprzewodnicząca PE nie pierwszy raz wypowiada się w ostrych słowach o Polsce. W opublikowanym w środę wywiadzie dla "Sueddeutsche Zeitung" Katarina Barley opowiedziała się za tym, by jasno zagrozić Polsce "dotkliwymi karami finansowymi", jeśli jej władze przyjmą kolejne ustawy reformujące sądownictwo.

"Jeśli ustawa zostanie przyjęta, to natychmiast musi zadziałać Trybunał Sprawiedliwości UE i zawnioskować o środki tymczasowe, by wykonywanie prawa zostało zawieszone. Gdyby to nie poskutkowało, należy zagrozić dotkliwymi karami finansowymi" – stwierdza Barley, polityk Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), do niedawna także minister sprawiedliwości w rządzie Angeli Merkel.

Według wiceszefowej PE, polska reforma wymiaru sprawiedliwości jest nie do zaakceptowania. W wywiadzie Barley określa zmiany jako "prowokację" i "afront" ze strony polskiego rządu. W ocenie polityk zmiany podkopują fundamenty prawne UE.

"Istnieje zasada, że w przypadkach, kiedy prawo krajowe jest sprzeczne z unijnym, stosuje się prawo unijne. Tymczasem w ustawie, nad którą w środę będzie debatować Senat, jest zawarte sformułowanie, że »polscy sędziowie muszą stosować polskie prawo«. Ten atak na praworządność nie ogranicza się już do terytorium Polski, lecz dotyczy całej UE" – zaznacza Barley.