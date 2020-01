Kontrowersyjny reporter sejmowy gospodarzem programu "Kasta"

Program "Kasta" będzie prowadził Miłosz Kłeczek, reporter TVP Info zajmujący się przede wszystkim tematyką polskiej polityki. Dziennikarz znany jest z dociekliwości i nieustępliwości. Był członkiem ekipy reporterskiej podczas poniedziałkowego wypadku na terenie Senatu. Wtedy to operator przypadkowo uderzył w głowę kamerą szefową gabinetu marszałka Senatu Małgorzatę Daszczyk.

Z kolei w środę Kłeczek wdał się w ostrą wymianę zdań z Tomaszem Grodzkim. W Senacie odbyła się kolejna konferencja prasowa marszałka Senatu. Obecny na niej reporter TVP Info zadał Grodzkiemu pytanie o stan Małgorzaty Daszczyk.

Polityk odpowiedział na pytanie w bardzo emocjonalnym tonie. – Niech pan sobie wyobrazi, gdyby pana kamerzysta albo kamerzysta TVN-u uderzył nie w tłumie, bo to się zdarza, ale zbiegając ze schodów dyrektorkę gabinetu pani marszałek Witek. Grzalibyście to przez miesiąc. (...) Jeżeli w „Wiadomościach” wmawiacie, że to prawie ona zaatakowała kamerzystę i pan mówi, że pan jej życzy powrotu do zdrowia z przymrużeniem oka, to znaczy, że pan dżentelmenem nie jest. Zwrócę panu uwagę, że czaszka kobiety jest cieńsza niż czaszka mężczyzny. To był przypadek. Nikt nie mówi, że to było celowe. Ale uderzenie kamerą człowieka w głowę mogło się skończyć znacznie gorzej niż wstrząsem mózgu – stwierdził poirytowany Grodzki.

– Program "Kasta" będzie prezentował najbardziej kontrowersyjne, wzbudzające wątpliwości i poczucie niesprawiedliwości wyroki sądowe, które zapadają w Polsce – powiedział w rozmowie z "Press" Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Program ma być emitowany od poniedziałku do czwartku w TVP Info o godz. 21:30. Krótki zwiastun "Kasty" pojawił się w mediach społecznościowych w miniony weekend.