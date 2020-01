"Chwalicie reżim, który wymordował 20 tys. polskich oficerów". Estoński polityk broni Polski w PE

– Jeżeli mówicie o praworządności i wartościach to mieliśmy wcześniej debatę o II wojnie światowej – przypomniał estoński polityk, nawiązując do dyskusji na temat kłamliwych tez rosyjskiej propagandy. Dalej zwrócił uwagę na hipokryzję niektórych europosłów.

– Wielu mówców wypowiadało się na korzyść Armii Czerwonej, jak to ona uratowała świat. Czy to zgodne z europejskimi wartościami, by chwalić reżim, który wymordował w Katyniu 20 tys. polskich oficerów? To te europejskie wartości? Pomyślcie nad tym – wskazał Madison.