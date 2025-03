Orban obniża ceny na podstawowe produkty

Władze Węgier od połowy marca ograniczą marżę na 30 podstawowych produktów do 10 proc. Tańsze mają być m.in. jajka, mięso, mąka i niektóre produkty mleczne. Niższe ceny mają obowiązywać do końca maja.

Viktor Orban przekonuje, że niedopuszczalne jest, iż sprzedawcy zarabiają na jajkach 40 proc., a na maśle i śmietanie nawet 80 proc. – Aby ograniczyć nieuzasadnione i nadmierne podwyżki cen, w ostatnich dniach prowadziliśmy negocjacje z przedstawicielami sieci handlowych. Niestety oferty sprzedawców detalicznych były dalekie od naszych oczekiwań – poinformował węgierski premier.

Centralny Urząd Statystyczny podał, że w lutym inflacja na Węgrzech wyniosła 5,6 proc. Ceny żywności wzrosły jedna rok do roku aż o 20 proc. "To już trzeci kolejny miesiąc, gdy inflacja na Węgrzech okazała się wyższa od prognoz. I to były całkiem spore zaskoczenia na minus. W grudniu o 0,2 pkt proc., w styczniu aż o 0,7 pkt proc., a teraz o 0,3 pkt proc." – pisze analityczny portal finansowy Macronext.

Inflacja w strefie euro

Inflacja w strefie euro w lutym 2025 r. wyniosła 2,4 proc. w porównaniu z 2,5 proc. w styczniu zgodnie ze wstępnymi szacunkami Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Konsensus zakładał jednak spowolnienie do 2,3 proc. Najmocniej wzrosły ceny usług (3,7 proc. w porównaniu z 3,9 proc. w styczniu), a następnie żywność, alkohol i tytoń (2,7 proc. w porównaniu z 2,3 proc. w styczniu), dobra przemysłowe nieenergetyczne (0,6 proc. w porównaniu z 0,5 proc. w styczniu) i energia (0,2 proc. w porównaniu z 1,9 proc. w styczniu).

Z poszczególnych krajów strefy euro inflacja rok do roku w lutym najmocniej dała się we znaki mieszkańcom Estonii (5,0 proc.), Chorwacji (4,7 proc.) i Belgii (4,4 proc.), natomiast najniższa była we Francji (0,9 proc.), Irlandii (1,3 proc.) oraz Finlandii (1,5 proc.).

