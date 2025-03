Węgry popierają USA. "To samo stanowisko"

Rząd Węgier poparł decyzję administracji Donalda Trumpa o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. – Prezydent USA i rząd Węgier podzielają to samo stanowisko – zamiast kontynuować dostawy broni i wojnę, potrzebne jest zawieszenie broni i rozmowy pokojowe tak szybko, jak to możliwe – "The Guardian" przytacza wypowiedź rzecznika rządu Viktora Orbana.

Wcześnie premier Węgier Viktor Orban odniósł się do piątkowej awantury w Białym Domu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Silni ludzie tworzą pokój, słabi ludzie wywołują wojny" – stwierdził Orban. Węgierski przywódca przekonuje, że dziś to Donald Trump chce pokoju, a kraje UE dążą do eskalacji.

Pomoc USA dla Ukrainy wstrzymana. Ujawniono kulisy

Decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zamrożeniu pomocy dla Ukrainy poparli wszyscy jego najważniejsi doradcy. Decyzja zapadła po tym, jak Trump wysłuchał słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że wojna może trwać długo.

Wysoki rangą urzędnik administracji Trumpa przekazał "The Wall Street Journal", że decyzję o zawieszeniu pomocy dla Ukrainy poparli wszyscy jego najważniejsi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego po kilku spotkaniach w tej sprawie. Donald Trump miał być sfrustrowany postawą Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że że wojna może się przeciągnąć.

– Ukraińcy nie sądzili, że mówimy poważnie – przekazał informator, odnosząc się do płynących z Waszyngtonu do Kijowa ponagleń dot. zmiany podejścia do negocjacji. Dodał, że prezydent Trump sam jeszcze do końca nie wie, co stanowiłoby wystarczający dowód gotowości Ukrainy do podjęcia rozmów pokojowych. Nie jest również jasne, czy podpisanie tak zwanej umowy o zasobach naturalnych między Ukrainą a USA wystarczyłoby do wznowienia dostaw broni.

"Sytuacja jest bardzo poważna". Rzecznik MSZ o decyzji Trumpa