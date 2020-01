Biejat odwołana ze stanowiska szefowej komisji rodziny

O odwołanie Magdaleny Biejat zawnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wnieśli jednocześnie o powołanie na szefową dotychczasową wiceprzewodniczącą komisji Urszulę Rusecką (PiS).

Teresa Wargocka, która reprezentowała wnioskodawców wyjaśniła, że Biejat jest posłanką po raz pierwszy i wielu członków komisji nie wiedziało, kim jest. – Niestety aktywność pani przewodniczącej po 19 grudnia, dniu, kiedy odbyło się jedyne posiedzenie prezydium komisji na jej wniosek, utwierdziło nas w przekonaniu, że brak doświadczenia parlamentarnego pani poseł, nieznajomość regulaminu Sejmu, odbije się na sprawnym działaniu całej komisji – tłumaczyła.

Biejat bronili parlamentarzyści Lewicy. Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego wskazywał m.in., że spośród wszystkich 18 komisji, kierowanych przez PiS, tylko dwie komisje spotykały się częściej niż Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jak dodał, PiS łamie obyczaj sejmowy ws. podziału komisji stałych między poszczególne kluby. – Jesteśmy opozycją, ale opozycją silną, trzecim klubem co do wielkości. Możecie dzisiaj odwołać panią przewodniczącą, ale nie musicie woli politycznej, która płynie od pana Jarosława Kaczyńskiego, wykonywać w tak małych sprawach. Ta decyzja jest tylko i wyłącznie polityczna – mówił.

Ostatecznie za odwołaniem Biejat było 19 posłów, 12 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

W połowie listopada Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Kandydaturę Biejat poparła część posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dwie posłanki tej partii opowiedziały się przeciw – Elżbieta Duda i Dominika Figurska-Chorosińska.

Kontrowersje wokół Biejat

– O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków – mówiła w październiku Magdalena Biejat.

Na tę kwestię zwrócili uwagę posłowie Solidarnej Polski, którzy po powołaniu Biejat wnioskowali do klubu PiS o zmianę decyzji w tej sprawie. "Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. To prawo naturalne, którego nikt nie może podważać. Tak stanowi także Konwencja o Prawach Dziecka ogłoszona przez ONZ i przyjęta przez zdecydowaną większość państw na całym świecie. Takie prawo obowiązuje też w Polsce. Tego prawa trzeba strzec i bronić. Rodzina jest bowiem fundamentem społeczeństwa, a dzieci są naszą przyszłością – napisali posłowie partii Zbigniewa Ziobry. Wniosek udostępnił rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak.