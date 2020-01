Fala komentarzy po odwołaniu Biejat

Powołać szefową komisji z Lewicy, o lewicowych poglądach, a potem zdziwić się, że ma lewicowe poglądy i ją odwołać. No sukces, nie ma co - napisał na Twitterze Marcin Makowski. To jedne z wielu komentarzy po odwołaniu Magdaleny Biejat z funkcji szefowej komisji rodziny.

Magdalena Biejat została dziś odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za jej odwołaniem było 19 posłów, 12 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. O odwołanie Magdaleny Biejat zawnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wnieśli jednocześnie o powołanie na szefową dotychczasową wiceprzewodniczącą komisji Urszulę Rusecką. Odwołanie Biejat wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Jak można się było spodziewać, oburzeni decyzją są przedstawiciele Lewicy. Pojawiły się też głosy, że Prawo i Sprawiedliwość rozwiązała problem, który samo stworzyło. Z kolei, Konfederacja uważa tę decyzję za swój sukces. W mocnych słowach o decyzji tej mówił jeszcze podczas posiedzenia komisji Adrian Zandberg. Zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że działaniami tej partii steruje... Grzegorz Braun.