Karczewski zapytał o to Grodzkiego. "Odpowiedział, że powie to na łożu śmierci"

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaapelował w środę na antenie radiowej Trójki do prof. Tomasza Grodzkiego o to, aby ujawnił nazwisko osoby, która rzekomo proponowała mu funkcję ministra zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że to właśnie ujawnienie przez Grodzkiego informacji o rzekomej propozycji od PiS było jednym z powodów desygnowania go na funkcję marszałka Senatu. Karczewski podkreślił, że taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca.

Dziś Karczewski miał okazję zapytać o tę kwestię marszałka Senatu osobiście. Co usłyszał w odpowiedzi? "Ciekawostka - dzisiaj na Konwencie Seniorów ponownie mówiąc o rzetelności zwróciłem się do Pana Marszałka Grodzkiego, aby podał nazwisko osoby, która jakoby proponowała mu stanowisko Ministra Zdrowia w rządzie PIS. Pan Marszałek odpowiedział, że powie to na łożu śmierci" – napisał na Twitterze wicemarszałek Senatu.