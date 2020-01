Koniec niepodległości

Kiedy wydawało się, że owe dość rytualne akty potępienia wszystkim się przejadły, że nowi posłowie będą mieli nieco więcej oleju w głowie i szacunku dla demokracji niż ich poprzednicy, okazało się, że nic z tego. Konieczność nieustannego potwierdzania swego oburzenia na państwa, w których rządzi prawica, jest silniejsza od zdrowego rozsądku. Ideologia musi być górą. Ciekawe, że parlamentarzystom nie przyszło do głowy, iż to, co robią, stanowi drwinę z zasady suwerenności narodu, tak rzekomo ważnej i powszechnie szanowanej.