Premier: Zaczynamy walczyć z antypolonizmem

"Do Rzeczy": Mamy nową kadencję Sejmu. Czym będzie się różniła od tej poprzedniej?

Mateusz Morawiecki: Druga kadencja rzeczywiście ze względu na cele, które sobie stawiamy, ma inny charakter. Pierwsza kadencja to walka z patologiami i niedoskonałościami III RP – nazwijmy to tak litościwie. Zbudowaliśmy podstawy godnego życia dla milionów Polaków. Druga kadencja to realizacja planu odpowiedzialnego rozwoju – lepsze drogi, lepsze połączenia kolejowe, także, a może zwłaszcza, na poziomie lokalnym, budowa polskiego kapitału, rozwój krajowych firm i lepszy rynek pracy. Słowem, wyższy poziom życia dla ludzi i zarazem skok cywilizacyjny Polski. Do tego dochodzi uniezależnienie energetyczne Polski od Rosji, wyzwania klimatyczne, poprawa jakości służby zdrowia i edukacji, załatwianie wszelkich spraw urzędowych przez Internet. Tych wyzwań jest naprawdę sporo, żadne z nich nie jest łatwe. Niektóre zajmą może nawet dekadę, ale musimy i chcemy przekonać Polaków jakością naszego rządzenia, że jesteśmy właściwymi ludźmi na właściwym miejscu.