"Wierzę, że uda się oczyścić polski dom". Prezydent zwrócił się do sędziów

Temat reformy wymiaru sprawiedliwości prezydent poruszył w sobotę podczas wizyty w Katowicach. – Ludzie na was patrzą, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich, jak się zachowujecie, jak żyjecie, kim jesteście – powiedział Andrzej Duda, zwracając się wprost do sędziów.

– Naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym, ale w tym dziele, patrząc na to co dzieje się ostatnimi czasy, na to, jak zachowuje się niestety pewna część środowiska sędziowskiego w Polsce, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie: musi być twardo powiedziane, kim są sędziowie i jaka jest ich rola – powiedział prezydent podczas spotkania ze związkowcami i górnikami w ramach Karczmy Piwnej w Katowicach.

– Odgrywają rolę w państwie ogromnie ważną i wszyscy o tym wiecie. Mają nas, wszystkich obywateli, rozliczać z przestrzegania prawa, a w przypadku jego łamania karać. Mają załatwiać nasze ważne sprawy, jak to się czasem mówi – sprawy życia i śmierci – wskazał polityk. Prezydent podkreślił, że praca sędziego wymaga "wielkiej odpowiedzialności, rozwagi, ale przede wszystkim myślenia o człowieku, każdego dnia w swojej pracy".