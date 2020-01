"Będzie liczyć się każda para rąk". Słupsk: Trwa konwencja Biedronia

Konwencja ozpoczęła się od wystąpienia prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Adriana Zandberga z Lewicy Razem. Głos zabrał także szef SLD Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

– Możemy odbudować transport publiczny. Tak właśnie zrobi lewicowy rząd. Ale żeby to było możliwe, czas na zmianę w Pałacu Prezydenckim – mówił Adrian Zandberg. – W 2020 roku do wielu polskich miast - do Jastrzębia Zdroju, do Łomży, do Mielca - nie dojeżdża nawet jeden pociąg. Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku, a w niejednej sprawie ciągle trwa u nas wiek dziewiętnasty! – dodał szef partii Razem.

– Słupsk to miasto, o którym słyszała cała Polska. Miasto, które stało się symbolem. Symbolem tego, że inna polityka jest możliwa. Że politycy mogą być z ludźmi. Że zamiast odgradzać się od ludzi barierkami, politycy mogą z nimi rozmawiać – mówiła z kolei Gabriela Morawska-Stanecka. – Marzyliśmy o tym dniu. Na ten dzień czekaliśmy! Wreszcie, po latach, mamy naszego kandydata na prezydenta - Roberta Biedronia! – mówiła entuzjastycznie.

Z kolei szef SLD wskazywał: – Chcę, żeby Robert Biedroń był prezydentem małych i średnich miast. Nie, żeby był prezydentem jednej grupy, ale prezydentem nas wszystkich. Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że Robert Biedroń będzie gwarantował "prawdę o historii", którą obecnie się manipuluje.

– Robert nie będzie niuansował wieku emerytalnego. Poprze ten wiek, który kiedyś wprowadziło SLD, a później Platforma podwyższyła, PiS znów obniżył. Trzeba mieć jaja, trzeba wiedzieć,czego się chce. To jedyny kandydat po stronie progresywnej. Inni kandydaci będą mniej lub bardziej konserwatywni – dodawał Włodzimierz Czarzasty.