"Nie wiadomo, kto jest mężczyzną, a kto kobietą". Abp Jędraszewski o ideologii gender

– W myśl ideologii gender i pochodzącej z niej ideologii LGBT, już nie wiadomo, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą, to w każdym momencie może być odwołane, zaprzeczone. Nie liczy się nawet to, co o człowieku mówi biologia. Wszystko jest do odwołania – mówił kapłan podczas podczas nabożeństwa z okazji niedzielnego spotkania opłatkowego rodzin i małżeństw archidiecezji krakowskiej.

Abp Marek Jędraszewski odniósł się także do kwestii ekologii. – Jeśli zaczyna się ogłaszać, że głównym szkodnikiem i w jakiejś mierze przekleństwem Ziemi jest człowiek, i że przyszłość naszej planety powinna należeć do zwierząt i roślin, to kończy się w jakiejś mierze ten dotychczasowy świat – mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup po raz kolejny ostrzegł przed wyrzeknięciem się przez Europę jej korzeni.