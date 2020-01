"Rośnie rola Polski". Premier Morawiecki: Nasza polityka społeczna jest uważana za wzorzec

Premier Mateusz Morawiecki przebywa obecnie w Davos, gdzie pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata” odbywa się 50. Światowe Forum Gospodarcze. Szef rządu spotkał się dziś tam z prezesem globalnej firmy biofarmaceutycznej AstraZeneca, Leif’em Johansson’em. W trakcie spotkania AstraZeneca zadeklarowała inwestycję półtora miliarda złotych w działalność badawczo-rozwojową w Polsce.

– Rośnie rola Polski, Polska jest coraz bardziej rozpoznawalna. Przyjechałem tutaj do Davos prosto z Japonii, gdzie spotkałem się z kilkudziesięcioma firmami i wiele z nich wiem, że będzie chciało zainwestować w Polsce 5 do 7 mld złotych. Tutaj, kilka godzin temu zamknęliśmy spotkanie z firmą AstraZeneca, która zobowiązała się do zainwestowania w Polsce 1,5 mld zł. To jest ogromna suma w obszarze badań, rozwoju i wdrożenia. To obszar na którym najbardziej nam zależy, gdzie ludzie mogą jak najwięcej zarabiać i więcej wykształconych osób będzie mogło wracać do Polski – podkreślał premier. Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska jest znakomitym miejscem do inwestowania. – Przed chwilą potwierdził to prezes AstraZeneca, że nasze rozwiązania promujące innowacyjną gospodarkę, są bardzo dobre i skłoniły ich do zainwestowania w Polsce – wskazał.

Premier Morawiecki przyznał, iż bardzo cieszy go, że zarówno w Japonii, jak i Davos jest tak duże zainteresowanie Polską. Jak podkreślił, już nie jest pytany o to, jaki jest sukces, ale o źródła sukcesu. – Recepta na sukces to nasze programy społeczne i prorodzinne, które sprawiły, że na rynku pojawiło się wielu świadomych konsumentów. Nasza polityka społeczna jest uważana za coś w rodzaju wzorca, który może być kopiowany w wielu miejscach – powiedział premier. – Druga nasza recepta na sukces to naprawa finansów publicznych. Porównując rok 2020 do 2015 to ok. 20 mld USD więcej. Bezrobocie jest jedno z najniższych w UE. Zależy nam na tym, żeby wciąż malało i żeby było jak najwięcej miejsc pracy – dodał. – To jest nasza główna wiadomość tutaj w Davos. Namawiam, żeby zajęto sie rajami podatkowymi i luką vatowska na poziomie europejskim – oświadczyl premier.