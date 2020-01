Śmirtelny wirus z Chin. GIS wydał komunikat dla Polaków

Ponad 800 jest zarażonych. Wirus przekroczył granice Chin. Wykryto go też w Tajlandii, Korei Południowej, Singapurze, USA i Arabii Saudyjskiej, a także w Wietnamie oraz Japonii. Pojawiło się także ryzyko, że wirus dotarł już do Europy. Pierwsze osoby z podejrzeniami zarażenia trafiły bowiem do szpitali w Wielkiej Brytanii. Także do szpitala w Finlandii zgłosiło się dwóch turystów z chińskiego Wuhan, którzy mają objawy zarażenia – informuje RMF FM.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat, w którym informuje, że potwierdzono przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka, choć nie wiadomo dokładnie w jaki sposób się to dzieje. Cały czas nie jest też znane źródło pochodzenia śmiertelnego wirusa.

Po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydano zalecenia skierowane do pracowników ochrony zdrowia. Wśród nich są też szczepienia przeciwko grypie. "Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży. Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej" – czytamy na stronie GIS.

Chorobę wywołuje genetycznie nowy odzwierzęcy koronawirus, podobny do wirusów SARS i MERS.