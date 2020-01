Byli więźniowie Auschwitz, przedstawiciele 60 krajów, dyplomaci i duchowni upamiętniają dziś 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Prezydent Duda przypomniał, że dokonane przez hitlerowców ludobójstwo pochłonęło ponad milion trzysta tysięcy istnień ludzkich, wśród których byli Polacy, Romowie, jeńcy sowieccy – ale przede wszystkim Żydzi, których zgładzono tu przeszło milion sto tysięcy.

"Auschwitz nie spadło z nieba"

Podczas uroczystości głos zabrał także m.in. były więzień Auschwitz, historyk Marian Turski. – Auschwitz nie spadło z nieba – mówił Turski, który dodał: "To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć, to znaczy, że to się może wydarzyć wszędzie”.

Dalej były więzień obozu podkreślał, że przyzwolenie na takie nieludzkie działania rodzą się z obojętności. – Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, stygmatyzować, kogoś wyalienować – tłumaczył.

– Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana – podkreślała dalej Turski.

– Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przekazanie: nie bądź obojętny – podkreślał Turski.