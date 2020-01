Nieoficjalnie: Kolejna interwencja Komisji Europejskiej ws. Polski

Z informacji serwisu wynika, że Komisja Europejska w związku z brakiem porozumienia z polskimi władzami zdecydowała się na zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Spór o przekop Mierzei Wiślanej

Od wiosny ubiegłego roku odbyło się kilka spotkań przedstawicieli polskich władz i Komisji Europejskiej ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Jak od początku informowały media, KE nie jest przeciwna przekopowi Mierzei, ale chce, aby Polska zmieniła decyzję środowiskową i uznała, że inwestycja ma wpływ na środowisko.

RMF FM przypomina, że w maju ubiegłego roku Polska odpowiedziała na wątpliwości KE, jednak odpowiedź ta nie usatysfakcjonowała Brukseli. "Jak nieoficjalnie dowiedziała się dziennikarka RMF FM – Komisja przygotowuje więc pozew do TSUE. Chodzi o niezgodność specustawy o budowie przekopu Mierzei Wiślanej z unijną dyrektywą środowiskową, gwarantującą dostęp społeczeństwa do procedury odwoławczej w sprawie decyzji środowiskowych oraz udział obywateli w podejmowaniu takich decyzji. Chodzi także o łamanie zasad konwencji z Aarhus, której celem jest zapewnienie społeczeństwu obywatelskiemu dostępu do sądów. Polska ratyfikowała tę ustawę w 2013 roku" – podaje RMF FM.

Ponieważ rozmowy z polskimi władzami nie przyniosły porozmienia, a Polska nie zastosowała się do prośby o wstrzymanie prac do czasu rozwiązania wątpliwości do oceny wpływu inwestycji na środowisko, Komisja miała złożyć wniosek do TSUE.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze jednostki przepłyną tam w 2022 r.. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł. Pod koniec października 2018 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczył w uroczystym wbijaniu palików geodezyjnych w Kątach Rybackich.