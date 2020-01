"Oprócz stworzenia San Escobar...". Budka wbija szpilę Waszczykowskiemu

„Władysław Gomułka wrócił? Ponoć historia powtarza się jako farsa” – tymi słowami Waszczykowski skomentował wybór Budki na szefa PO.

– To jest właśnie poziom byłego ministra spraw zagranicznych. Jeśli nie ma się argumentów merytorycznych, to sięgając po tego typu argumenty, tego się nie chce komentować. Wolałbym, żeby minister Waszczykowski nie zniżał się do takiego poziomu, ale to tylko o nim świadczy. Ja się nie obrażam – mówił Budka.

Nowy szef PO stwierdził, że Waszczykowski nie odniósł żadnych sukcesów podczas swojej kariery w MSZ, więc jego słowa nie mają większego znaczenia.

– Obrażałbym się, gdyby to mówił człowiek, który ma jakiekolwiek sukcesy czy osiągnięcia w polityce, ale oprócz stworzenia kraju San Escobar, to pan Waszczykowski zasłynął z tego, że jest wyjątkowo nieskutecznym politykiem jeśli chodzi o arenę międzynarodową – ocenił Borys Budka.

Kierwiński sekretarzem PO?

W dalszej części rozmowy polityk odniósł się do pytania o losy Marcina Kierwińskiego.

– Potrzebujemy bardzo skutecznego zarządzania strukturami. Tu jest bardzo wiele do zrobienia. Byłem w każdym regionie w kampanii wyborczej wewnętrznej, ale wcześniej również i wiem, jak potrzebny jest silny sekretariat generalny naszego ugrupowania. Marcin Kierwiński jest brany przeze mnie bardzo poważnie pod uwagę. Widziałem, jak skutecznie zarządza strukturami w Warszawie, jak to jest robione – mówił Budka w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.