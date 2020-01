"To nie może pozostać bez napiętnowania...". Komorowski uderza w prezydenta

Bronisław Komorowski był gościem programu "Express Biedrzyckiej". W mocnych słowach skrytykował działania ekipy rządzacej w obszarze sądownictwa. Wieszczył, że główni odpowiedzialni za obecny stan rzeczy poniosą konwekwencje.

– Podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego partyjnym interesom to jest tak wielki grzech wobec demokratycznej Polski, że on nie może pozostać bez napiętnowania poprzez Trybunał Stanu – podkreślił były prezydent. – Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla pana prezydenta, który ewidentnie złamał konstytucję przy sprawie Trybunału Konstytucyjnego. I to samo powinno dotyczyć pani premier Szydło – dodał.

Gość Kamili Biedrzyckiej mówił także o szansach Andrzeja Dudy w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. Stwierdził, że może faktycznie "ma gadane", jednak ważne jest to, co mówi. – To jego pokrzykiwanie i radykalne zachowania wynikają już z poczucia braku pewności siebie. A jak ktoś jej nie ma, to jest kandydatem na klęskę – ocenił. Pewność tę Komorowski najwyraźniej dostrzega w kandydatce PO na prezydenta Małgorzacie Kidawie-Błońskiejm, gdyż wyraził pogląd, iż ma szansę pokonać Andrzeja Dudę.