Reformowanie sądów przez PiS zagraża demokracji? Złe wieści dla partii Kaczyńskiego

"Czy uważa Pani/Pan, że sposób, w jaki PiS reformuje sądownictwo, zagraża demokracji w Polsce?" – takie pytanie postawiła Polakom pracowania SW Research. Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu Rp.pl.

Co odpowiedzieli respondenci? Większość uważa, że reforma stanowi zagrożenie dla demokracji w naszym kraju. Na tak zadane pytanie 53,7 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "Tak". Przeciwnego zdania było 29,5 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie miało 16,8 proc. ankietowanych.

– Częściej za tym, że reformy sądownictwa to zagrożenie dla demokracji, są osoby do 24 lat (56 proc.) oraz powyżej 50 lat (57 proc.), badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (68 proc.), dochodzie netto od 1001 do 2000 zł (59 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (67 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.