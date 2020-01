Kukiz o prezydencie: Nareszcie zrobił coś mądrego

– Podjąłem decyzję, aby wstrzymać się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał Konstytucyjny – przekazał prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News. Ze słów prezydenta wynika, że jeszcze nie zdecydował, czy podpisze ustawy sądowe. – Decyzja zapadnie w przewidzianym terminie 21 dni. Cały czas analizuję tę sytuację – stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z reporterem Polsat News.

Jednocześnie prezydent podkreślił, że proponowane rozwiązania zawierają szereg zapisów, które są "systemowo potrzebne". Andrzej Duda stwierdził również, że do momentu decyzji Trybunału Konstytucyjnego wstrzymuje się z sędziowskimi nominacjami. – Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny postępowania przed organami, które są w tym sporze, są zawieszone. Podjąłem decyzję, aby wstrzymać się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny – mówił prezydent.

O decyzję prezydenta zapytany został Paweł Kukiz. – Nareszcie zrobił coś mądrego. Byłem przekonany, po relacjach ze spotkania liderów opozycji z prezydentem, że będzie szedł na twardo przy tej ustawie kagańcowej – ocenił Kukiz.

Lider Kukiz'15 mówił także o wyborach prezydenkich: – Jestem gorącym zwolennikiem idei, które niesie Kosiniak-Kamysz. To są dokładnie te same postulaty, które niosłem w 2015 r. – państwo obywatelskie, z prezydentem bez kontroli partyjnej.

Paweł Kukiz wiąże dużą nadzieję z kandydaturą Władysława Kosiniaka-Kamysza. – On, podobnie jak Wincenty Witos w 1926 r., jak Paweł Kukiz w 2015 r., żąda zmiany ustroju Polski, żąda kontroli obywatelskiej – mówił w Polsat News.