‘’Wlk. Brytania należała do czołowej trojki w Unii. Już sam fakt brexitu rodzi pytania o przyszłość UE”

To pierwszy weekend bez Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Przy okazji ukazał się sondaż, w którym aż 1/3 Polaków uważa, że również polexit – wystąpienie Polski z Unii Europejskiej jest realne. Skąd takie obawy?

Prof. Henryk Domański: Ale w tym samym sondażu aż 47 proc. badanych stwierdza, że nie wierzy w opuszczenie Unii Europejskiej przez Polskę. Inne sondaże jednoznacznie wskazują na to, że Polacy chcą pozostania we Wspólnocie. Polexit jest mało prawdopodobny. Choć oczywiście wynik 31 proc. osób wierzących w opuszczenie Unii przez Polskę jest zastanawiający.

Z czego się bierze?

Wydaje mi się, że wynik taki bierze się z faktu zrobienia badania w przededniu brexitu. A brexit sprawił, że dla wielu nawet zdeklarowanych zwolenników Unii Europejskiej zdało sobie sprawę, że coś takiego jak opuszczenie UE, dotychczas niewyobrażalne, stało się jak najbardziej realne – bo Wielka Brytania z Unii Europejskiej wyszła. To efekt wydarzenia, który działa okazjonalnie. Jestem przekonany, że jeśli to badanie zostanie powtórzone choćby tylko za dwa tygodnie, to wynik sondażu będzie inny i odsetek wierzących w polexit się zmniejszy. Należy więc z wnioskami poczekać. A już na pewno nie można wysnuć wniosku, że zwiększy się liczba wspierających opuszczenie przez nasz kraj Unii Europejskiej. Tu sondaże są stałe, zdecydowana większość Polaków chce być w Unii.

A czy samo to, co stanie się w kolejnych miesiącach i latach, czy Wielka Brytania straci, czy zyska wpłynie na postrzeganie Unii Europejskiej w poszczególnych krajach?

Sam fakt brexitu jest oczywiście precedensem, który sygnalizuje w ogóle możliwość wyjścia z Unii Europejskiej. Może – w teorii – pociągnąć kolejne takie decyzje, podejmowane z różnych powodów. Są rozmaite mankamenty, poczynając od sposobu radzenia sobie z falą uchodźców, poprzez to jak zdefiniować demokrację, porównać praworządność w poszczególnych krajach – na przykład w Polsce, Hiszpanii i Francji. Brexit zwiększa prawdopodobieństwo wyjścia z Unii Europejskiej już przez sam fakt, że zaistniał. Jest także drugi powód.

Jaki?

Wielka Brytania nie była małym, czy nie liczącym się krajem w Unii. Przeciwnie, należała do czołowej trójki, razem z Niemcami i Francją. Już przez sam ten fakt u przeciętnego Polaka rodzą się pytania o przyszłość Unii Europejskiej.