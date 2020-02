Patryk Jaki dosadnie do sędziów: Nie ma na to mojej zgody

Sandra Skibniewska: W najbliższą sobotę, w Warszawie konwencja Solidarnej Polski. Co będzie jej tematem przewodnim?

Patryk Jaki (europoseł PiS): Podczas sobotniej konwencji przedstawimy to, co udało nam się do tej pory zrobić, jeśli chodzi o sądownictwo. Będziemy się odnosić także do bieżących problemów. Przedstawimy również pomysły na przyszłość.

Rozumiem, że konwencja będzie poświęcona w całości problemom związanymi z reformami sądownictwa? Czy pojawią się inne tematy?

Nie, innych tematów nie będzie. Naszym założeniem jest to, aby spotkać się wspólnie i omówić w szerszym gronie, tak ważki temat, jakim jest sądownictwo w Polsce. W świetle tego, co się dzisiaj dzieje, potrzebne jest szersze spojrzenie na problem sądownictwa.

Pana zdaniem reformy w sądownictwie są potrzebne. Jednak druga strona barykady, która protestuje przeciw zmianom w wymiarze sprawiedliwości twierdzi, że państwa propozycje są szkodliwe. Zatem, jak pan przekona przeciwników do konieczności reform?

Rzeczywiście obserwując to, co się dzieje wokół sądownictwa widzimy dwie wizje Polski.

Jakie?

Jedna ze stron upiera się przy tym, aby zgodzić się na sędziokrację, a druga, czyli my, którzy twierdzimy, że nie można się na to zgodzić. Bez względu na to jak ludzie zdecydują w wyborach, jaki program dotyczący tematu wybiorą, to i tak sędziowie zrobią co chcą. Na to nie ma mojej zgody.