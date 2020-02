LOT zawiesza połączenia do Chin. Poczta nie przyjmuje przesyłek

„Bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT jest naszym najwyższym priorytetem. W związku z komunikatami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą i Pekinem do 29 lutego br”. – czytamy w komunikacie PLL LOT.

"W związku z zawieszeniem operacji lotniczych przez linie lotnicze do Chin, Poczta Polska zawiesza do odwołania przyjmowania przesyłek pocztowych przeznaczonych do tego kraju. Zgodnie z komunikatem GIS nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin" – poinformowała w komunikacie Poczta Polska.

Koronawirus

Przypadki zakażeń koronawirusem do tej pory potwierdziły m.in. władze Australii, USA, Tajlandii, Korei Południowej, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Japonii i Belgii.

Koronawirusy wywołują różnego rodzaju infekcje układu pokarmowego i oddechowego, zarówno u ludzi jak i zwierząt. Mogą doprowadzić do zapalenia płuc, a pierwsze objawy to gorączką, kaszel, spłycenie oddechu i trudnościami w oddychaniu.

Przypomnijmy, że według zaleceń Ministerstwa Zdrowia, osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która stamtąd wróciła, a mają takie objawy jak: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel i duszność – zgłosiły się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.