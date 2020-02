"Panna Viki, Cyganeczka". Viki Gabor znalazła niespodziewanego obrońcę

Viki Gabor pod koniec listopada 2019 roku wygrała międzynarodowy konkurs wokalny Eurowizja Junior. Już kilka dni później o rasistowskich komentarzach pod jej adresem donosił na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Viki urodziła się w Niemczech, ma romskie korzenie. Przez jakiś czas rodzina młodej artystki mieszkała w Wielkiej Brytanii. Niestety dla niektórych pochodzenie utalentowanej piosenkarki to powód do obraźliwych komentarzy.

Co ciekawe, w obronie nastolatki stanął sam Janusz Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji w swoim stylu pisze na Facebooku: "Niektórych oburza, że panna Wiktoria "Viki" Gabor, Cyganeczka urodzona w Niemczech, wychowana w Anglii - wyśpiewała dla Polski dziecięcą nagrodę "EUROWIZJI". Wszelako gdy p.Emanuel Olisadebe strzelał dla Polski bramki - to protesty były, ale słabsze. A gdy p.Lǐ Qiàn zdobywa dla Polski złote medale w tenisie stołowym - to są jeszcze słabsze.Może dlatego, że gole i sety są obiektywne - a gusty jury: niekoniecznie?".

Dalej stwierdza: "Cyganie (przynajmniej w czasach, gdy nie dawano im zasiłków i nie wyzywano od "Romów") mieli ogromny talent do muzyki - więc ten sukces nie powinien dziwić".