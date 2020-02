Sąd zmniejszył karę dla gwałciciela i zabójcy 3-latka. Jest reakcja premiera

Do tragedii doszło w październiku 2017 roku. 3-letniego chłopca na pogotowie przywiozła matka, dziecko miał silny uraz głowy i liczne obrażenia na całym ciele. Lekarzom nie udało się go uratować i dziecko zmarło. Matka chłopca została zwolniona po przesłuchaniu, policja podała, że nie było podstaw, aby przedstawić jej zarzuty. Zatrzymany został jej partner – 25-letni wówczas Seve V. Mężczyzna miał wielokrotnie znęcać się nad dzieckiem, a w końcu zgwałcić je i zabić. Steve V. nie przyznał się do winy, twierdził, że dziecko uderzyło się w głowę o kaloryfer.

W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, choć prokuratura domagała się dożywocia. Po apelacji, wczoraj wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi, który zgodnie z wnioskiem obrony złagodził karę z 25 do 15 lat więzienia. Uzasadniając orzeczenie, sędzia Krzysztof Eichstaedt stwierdził, że wyrok 25 lat więzienia jest zbyt surowy.

Do wyroku odniósł się na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który zaznaczył, że "najwyższe prawo bywa najwyższym bezprawiem". "Oto Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził karę z 25 do 15 lat więzienia dla mężczyzny, który zgwałcił i zamordował trzyletnie dziecko. Państwo wskutek takich wyroków przestaje być państwem prawa, a staje się oazą dla przestępców. To tylko jeden z wyroków, po którym można dojść do wniosku, że droga prawna nie zawsze jest drogą prawa" – czytamy.

Szef rządu odniósł się też do wyroku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, który orzekł, że 70-letni emeryt ze Szczecina, który zjadł w sklepie cukierka o wartości 40 groszy musi zapłacić 20 złotych kary i 100 złotych kosztów sądowych. "Czy takie wyroki, zasądzone przez niezależnych sędziów, w niezawisłych sądach są sprawiedliwe? Jan Paweł II głosił, iż godność człowieka wymaga, by społeczeństwo opierało się na sprawiedliwości. Godność człowieka powinna być w centrum wymiaru sprawiedliwości. Sędzia, który o tym zapomina, przestaje służyć człowiekowi" – napisał.