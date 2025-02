Ukrainiec przed sądem. W Rzeszowie rzucił się z nożem na 12-letnią Ukrainkę

Kyrylo H., wówczas 16-letni, zaatakował na ulicy wówczas 12-letnią Anastasię i zadał jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę. Dziewczynkę udało się uratować – przeszła kilka operacji, ale niestety straciła wzrok w jednym oku.

Zarówno ofiara jak i napastnik są Ukraińcami. Mieszkali w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się, po uzyskaniu opinii biegłych, żeby H. odpowiadał za swój czyn jak dorosły. Został oskarżony o to, że działając w zamiarze bezpośrednim zabójstwa co najmniej czterokrotnie ugodził poszkodowaną nożem w głowę i szyję.

Rzeszów. Ukrainiec rzucił się z nożem na 12-letnią Ukrainkę

Do ataku doszło 13 listopada 2023 r. na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że gdy dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu, Kyrylo H. zaszedł ją od tyłu i zaatakował. Dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy.

Prokurator poinformował, że z uwagi na charakter zarzucanego oskarżonemu czynu oraz wątpliwości, co do stanu jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa Kyrylo H. został przebadany przez biegłych, którzy uznali, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu mógł w pełni rozpoznać jego znaczenie oraz pokierować własnym postępowaniem, czyli był poczytalny.

"Dodatkowo biegli wskazali, że w przypadku Kyrylo H. zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo, wręcz graniczące z pewnością, iż ponownie dokona on czynu zabronionego, także takiego, którego tyczy się obecne postępowanie".

Konieczna dalsza izolacja. Kyrylo H. grozi 30 lat odsiadki

W chwili popełnienia przestępstwa Kyrylo H. miał 16 lat. Trafił więc, w grudniu 2023 r., decyzją sądu rodzinnego, do schroniska dla nieletnich w warunkach wzmożonego nadzoru wychowawczego. Jednak tam także zachowywał się nagannie, sprawiał ogromne kłopoty. Materiał dowodowy wskazuje, że H. bywał agresywny werbalnie i czynnie, "nieumiejętnie radził sobie z frustracją", miewał napady złości i tracił kontrolę nad swoim zachowaniem. Dyrektor placówki pięciokrotnie informował prokuraturę o jego agresywnym zachowaniu.

Ostatecznie Kyrylo H. w styczniu br. skończył 18 lat, prokuratura, w związku z zagrożeniem wysoką karą, a także wobec jego zachowania uznała, że konieczna jest jego dalsza izolacja i skierowała do sądu wniosek o umieszczenie H. w areszcie dla dorosłych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec H. areszt do 3 kwietnia br. Grozi mu kara do 30 lat więzienia.

Gdyby zaś Kyrylo H. odpowiadał jako nieletni, to wówczas groziła by mu kara umieszczenia w poprawczaku do ukończenia 21. roku życia.

Czytaj też:

Ukrainiec pobił w Warszawie starszą kobietę. Przeszła kilkugodzinną operacjęCzytaj też:

Brutalny atak na kuriera w Piasecznie. Sprawcą obywatel Ukrainy