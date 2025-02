Brutalny atak na kuriera w Piasecznie. Sprawcą obywatel Ukrainy

Do sytuacji doszło na jednym z osiedli. Mężczyzna wyrwał kurierowi terminal płatniczy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji policjantów sprawca został zatrzymany.

Pościg za sprawcą

Do komendy w Piasecznie wpłynęło zgłoszenie od kuriera, który w miejscowości Stara Iwiczna zauważył swojego oprawcę. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że podczas wykonywania obowiązków został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. Sprawca nagle zaczął go dusić, a następnie wyrwał terminal płatniczy i uciekł. Kurier nie stracił zimnej krwi – natychmiast wsiadł do auta i ruszył za napastnikiem. W momencie, gdy dostrzegł go w pobliżu jednego ze sklepów, powiadomił policję.

Funkcjonariusze z piaseczyńskiego referatu patrolowo-interwencyjnego błyskawicznie zjawili się na miejscu. Pokrzywdzony szczegółowo opisał przebieg zdarzenia, co pozwoliło szybko namierzyć i zatrzymać podejrzanego. Okazał się nim 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przyznał się do napaści, lecz nie potrafił wytłumaczyć, co skłoniło go do takiego działania. Twierdził jedynie, że skradziony terminal wyrzucił pod drzewo, gdyż nie miał zamiaru go używać.

Przy zatrzymanym znaleziono narkotyki

Podczas przeszukania zatrzymanego funkcjonariusze odkryli przy nim narkotyki. W kieszeni jego kurtki znajdowały się środki odurzające, które po analizie okazały się marihuaną. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 43-latkowi postawiono zarzuty dokonania rozboju oraz posiadania narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego w Piasecznie został on tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, która bada wszelkie okoliczności zdarzenia.

