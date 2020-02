Czy reforma sądownictwa wpłynie na nasze życie? Jasna opinia Polaków

58,4 proc. badanych Polaków jest zdania, że reforma sądownictwa przeprowadzana przez obóz rządzący może mieć wpływ na ich życie - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 18,7 proc. ankietowanych.

Zmiany w sądownictwie budzą kontrowersje, ale rząd zapowiada, że doprowadzi reformę do końca. Wczoraj odbyła się duża konwencja Solidarnej Polski, której głównym tematem były właśnie zmiany w wymiarze sprawiedliwości. – Musimy przeprowadzić zmiany w sądach - teraz, albo nigdy. I zrobimy to - obiecuję Wam – zapewniał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konwencji Solidarnej Polski w Warszawie. – Musimy powiedzieć jasno - będziemy konsekwentnie do końca bronić rozwiązań, które służą oczyszczeniu polskiego sądownictwa. Będziemy bronić zasad, że każdy jest równy wobec prawa – mówił.