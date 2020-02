Szokujący wpis. Wałęsa grozi Kaczyńskiemu? "Jadę po niego"

Czy to już groźba? Lech Wałęsa opublikował na swoim profilu na Facebooku niepokojący wpis. Były prezydent zapewnia, że ma zamiar stoczyć "pokojowy bój", wywożąc poszczególne osoby w państwie na taczce. Wpis Wałęsy szybko został usunięty, ale internauci zdążyli zrobić tzw. screenshoty.

W pierwszej kolejności Wałęsa chce się zająć Jarosławem Kaczyńskim.

"Proszony jestem by przeciwdziałać niszczeniu dorobku Ojczyzny. W związku z tym zamierzam w sposób pokojowy stoczyć ten bój. 1. Jeśli do wyborów prezydenckich nie powstrzymamy tej ekipy w niszczeniu Polski.2.Jeśli z naruszeniem zasad przedłużą działalność prezydenta to w pierwszy czwartek po wyborach z taczkami jadę po Kaczyńskiego by go przewieść do miejsca właściwego, albo On mnie, albo ja jego" – stwierdził Wałęsa. "Dalsze uściślenia podam w tym miejscu" – dodał na koniec były prezydent.