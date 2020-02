Głosowanie ws. Polski. Jasna deklaracja Sawickiego

Polityk PSL pytany o stanowisko ludowców w sprawie powiązania unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności, zapewnia, że będze zachęcał europosłów PSL, żeby nie brali udziału w głosowaniu uderzającym w Polskę. – Te sprawy lepiej rozwiązywać w Polsce. Jestem zdecydowanie przeciw temu mechanizmowi, bo za głupotę rządzących nie mogą odpowiadać obywatele. Te pieniądze, które idą z Unii na rolnictwo, na politykę spójności to pieniądze obywateli, które zmieniają Polskę – mówil polityk.

"Jako polityk muszę mieć twardą skórę"

Gość "Sedna Sprawy" pytany o ostatnie wydarzenia w Pucku i działaczy m.in. KOD i Obywateli RP zakłócających przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, mówi: „Jeśli pan prezydent myśli, że będzie wyłącznie uczestniczył w spotkaniach zamkniętych, zorganizowanych przez PiS, to jest w błędzie. Takich spotkań będzie dużo więcej. Jako polityk muszę mieć twardą skórę i muszę być przygotowany na to, że nie wszyscy mnie akceptują (...) Niech politycy zaczną od siebie. Niech przestaną dzielić ludzi, nazywać uczestników dużych spotkań komunistami, gorszym sortem, kanaliami. Jeżeli nie będzie tego języka ze strony polityków to i ze strony zwykłych ludzi będzie go z pewnością mniej".

"Najdalej w poniedziałek zarejestrujemy kandydata na prezydenta"

Marek Sawicki przypomina, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest w trakcie zbierania podpisów pod kandydaturą Władysława Kosiniaka-Kamysza na prezydenta. „Do końca tygodnia minimum te 150 tysięcy podpisów zbierzemy. Powinniśmy jeszcze w tym tygodniu, a najdalej w poniedziałek, zarejestrować już kandydata" - powiedział Sawicki.