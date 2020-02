Wypadek autobusu szkolnego. Wiatr zdmuchnął pojazd z z drogi?

Do wypadku doszło dzisiaj rano w miejscowości Przykona w powiecie tureckim w Wielkopolsce. Autobusem podróżowało 20 dzieci, które jechały do szkoły w Przykonie. Ranne zostało pięcioro dzieci, które zostały przetransportowane do szpitala.

Rano o godz. 8.46 na drodze pomiędzy miejscowościami Przykona, a Kaczki Średnie autobus wiozący dzieci do szkoły uderzył w drzewo. Rannych jest pięcioro dzieci. Jedno z nich ma poważne obrażenia ręki i zostało zabrane do szpitala – podaje wielkopolska policja.

Według relacji kierowcy nastąpił bardzo silny podmuch wiatru. Nie był on w stanie zatrzymać autobusu albo zapanować nad nim żeby uniknąć zagrożenia. Autokar najpierw zjechał na pobocze, potem stoczył się do rowu, gdzie uderzył w drzewo. Dzieci zostały otoczone opieką. Na miejscu pracuje cały czas policyjna ekipa śledcza – czytamy dalej na profilu policji na Facebooku.