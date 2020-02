PiS jak generał Jaruzelski? Skandaliczna wypowiedź Nitrasa

– To jest tak, jakby generał Jaruzelski powoływał się na rację stanu i miał pretensje o sankcje amerykańskie czy europejskie w stanie wojennym. Polska złamała Konstytucję – tłumaczył Nitras w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

– Nie mówię, że PiS morduje ludzi na ulicach, ale stan wojenny został wprowadzony z naruszeniem polskiego prawa. Prawo złamał Jaruzelski i WRON. Dzisiaj polski rząd, parlament, prezydent łamie polską Konstytucję i to stawia go w jednym szeregu z komunistami – podkreślił.

Następnie Nitras stwierdził, że „jeżeli prezydent Polski łamie polską Konstytucję, to stawia go w jednym szeregu z tymi, którzy łamiąc prawo, wprowadzili w Polsce stan wojenny”. – I nie można mieć pretensji do opinii światowej, że walczy o demokratyczną Polskę – mówił dalej polityk PO.

Polska opozycja krytykuje Polskę

Wczoraj wieczorem w europarlamencie odbyła się debata dotycząca „zagrożenia praworządności w Polsce”.

Głos zabrali między innymi europosłowie Zjednoczonej Prawicy – Patryk Jaki i Beata Szydło, ale również europosłowie polskiej opozycji, którzy na forum Parlamentu Europejskiego atakowali polskie władze.

– Wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj bardziej niż komuniści –krzyczał Robert Biedroń do przedstawicieli PiS w Parlamencie Europejskim.

– Słyszę, że Polska jest nękana przez Unię Europejską. No nie. To wy, mówię do Prawa i Sprawiedliwości, nękacie sędziów i Polaków – mówił europoseł Andrzej Halicki w trakcie debaty.