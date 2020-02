"Ta rocznica nie będzie wygodna dla PiS"

W rozmowie z Marcinem Zaborskim na antenie RMF FM prof. Dudek odniósł się do zbliżającej się 10. rocznicy katastrof smoleńskiej.

Na pytanie, czy 10 kwietnia do Smoleńska powinien udać się prezydent Andrzej Duda lub premier Mateusz Morawiecki, politolog odparł: "Myślę, że skala tej tragedii, która się wydarzyła prawie 10 lat temu, była tak wielka, że oczywiście tak". Prof. Dudek wyraził pogląd, iż tym kimś będzie właśnie prezydent i będzie to istotny element jego kampani.

– Tym bardziej, że ta rocznica jest jednak dla PiS-u niewygodna – ocenił. – Dlatego, że zaczną się pytania o to, co prezes Kaczyński przez lata w czasie miesięcznic smoleńskich zapowiadał: "dochodzimy to prawdy, zbliżamy się do prawdy w sprawie katastrofy". Po czym, od mniej więcej prawie dwóch lat, zapadła cisza w sprawie tego dochodzenia do prawdy. 10. rocznica to będzie moment, kiedy wielu ludzi zapyta rządzącą partię: "słuchajcie, od pięciu lat rządzicie, mieliście to wyjaśnić, strasznie żeście Platformę i Tuska oskarżali o różne rzeczy, no to gdzie dowody. Pokażcie je" – wyjaśnił Antoni Dudek.