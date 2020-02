Będzie spotkanie szefów MSZ Polski i Rosji ws. rocznicy zbrodni katyńskiej

Podczas briefingu przed Pałacem Prezydenckim Błażej Spychalski poinformował, że Andrzejowi Dudzie zależy, aby zbliżająca się 80. rocznica zbrodni katyńskiej była w "należyty i godny sposób" uczczona przez państwo polskie. Jak dodał, prezydent wyraził tę wolę przed kilkoma tygodniami w rozmowie z premierem.

– Te rozmowy trwają, odpowiednie ustalenia cały czas trwają. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania pana ministra Jacka Czaputowicza z panem ministrem Siergiejem Ławrowem, podczas których także panowie będą rozmawiali o ewentualnej organizacji tych uroczystości – przekazał.

Rzecznik prezydenta został zapytany o poranne słowa szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który - jak powiedziała dziennikarka - prezydent może towarzyszyć premierowi. – Pani redaktor, jak państwo widzicie, pan minister Dworczyk jeszcze wiele się musi nauczyć – odparł. – Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim. Jest to jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy budynek w naszym kraju. Jest to siedziba prezydenta RP. Odpowiedzialność za słowa w tym miejscu są inne niż u pana ministra – wyjaśnił, dopytywany przez dzienniakrzy, co miał na myśli.