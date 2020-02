Poseł PO zasłabł podczas debaty w Sejmie

Poseł PO przemawiał z mównicy sejmowej ws. wniosku o odwołanie Mariusz Kamińskiego. W pewnym momencie polityk sięgnął po wodę i w trakcie swojej wypowiedzi nagle upadł na ziemię. Posłowie różnych partii poderwali się z miejsc, by pomóc Kropiwnickiemu. To skłoniło wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego do zarządzenia pięciominutowej przerwy. Chwilę później na sali pojawiły się także służby medyczne.

Posłowi udało się o własnych siłach opuścić salę obrad.