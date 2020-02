Rzecznik PO publikuje zdjęcie Andrzeja Dudy. "Wstyd panie Grabiec"

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości inaugurująca kampanię prezydencką. Przemawiali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, europoseł Beata Szydło oraz prezydent Andrzej Duda.

Rzecznik PO Jan Grabiec opublikował na swoim profilu na Twitterze zdjęcie prezydenta, który czekając na swoje wystąpienie, oglądał przebieg konwencji na monitorze za kulisami.

"Symbol 5 lat tej prezydentury: Andrzej Duda czekający, aż prezes Kaczyński pozwoli mu wejść #UchoPrezesa. Czas na prawdziwą prezydent!" – napisał Grabiec.

Wpis polityka Platformy spotkał się z ostrą krytyką w internecie. "Żałosne”, "Jak taki mały hejterek.... Wstyd Panie Grabiec", "Ok, tłitujecie państwo tylko głupio, nic więcej zrobić się nie da", "Wyjcie! Miłe dla ucha!!" – to tylko część komentarzy zamieszczonych pod tweetem Grabca.

Przemawiając w Warszawie, prezydent Duda apelował m.in. o tonowanie nastrojów i podziałów wewnętrznych w Polsce. – Spór polityczny jest zawsze, to jest natura demokracji, ale moi kochani: przecież wszyscy stajemy i śpiewamy: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy". My, nie ja, my! – podkreślił Andrzej Duda.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Ewentualna druga tura nastąpi dwa tygodnie później, 24 maja.