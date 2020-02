Poseł PiS: Potężna kontrdemonstracja przeciwników Dudy

Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwości zainaugurowało kampanię przed majowymi wyborami prezydenckimi. Przemawiali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, europoseł Beata Szydło oraz prezydent Andrzej Duda.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski opublikował na Twitterze zdjęcie protestujących przeciwko Dudzie. Na fotografii widać trzy osoby trzymające transparent z hasłem: "wyPAD" (PAD to skrót od Prezydent Andrzej Duda – red.).

"Wychodzimy z Konwencji i BUM. Potężna kontrdemonstracja przeciwników @AndrzejDuda" – napisał żartobliwie Wróblewski.

Przemawiając w Warszawie, prezydent Duda apelował m.in. o tonowanie nastrojów i podziałów wewnętrznych w Polsce. – Spór polityczny jest zawsze, to jest natura demokracji, ale moi kochani: przecież wszyscy stajemy i śpiewamy: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy". My, nie ja, my! – podkreślił Andrzej Duda.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Ewentualna druga tura nastąpi dwa tygodnie później, 24 maja. Według najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl Andrzej Duda, utrzymuje bezpieczną przewagę nad Małgorzatą Kidawą-Błońska, choć prezydent lekko traci poparcie.