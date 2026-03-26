Gdyby "pupil" wygrał współpraca z Rosją byłaby ok? Ziobro odpowiedział Sikorskiemu

Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz ocenił, że "oczekiwaniem obozu liberalnego w Polsce byłoby kompletnie zerwać jakiekolwiek relacje z Węgrami". W reakcji minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał, że jest to "bzdura", bowiem "oczekiwaniem MSZ jest nieingerowanie prezydenta RP w wyborach w innych krajach na rzecz skorumpowanych klientów Putina".

Do sprawy nagonki na premiera Viktora Orbana, który w kontrze do polityki centralizacji Unii Europejskiej prowadzi politykę suwerenistyczną, postanowił odnieść się przebywający na Węgrzech Zbigniew Ziobro.

Były minister sprawiedliwości uważa, że Sikorski raczej nie powinien zarzucać innym osobom "skorumpowania". W tym kontekście polityk napisał: "to ty publicznie zapraszałeś putinowską Rosję do NATO. Bez wstydu. Już po dwóch wojnach czeczeńskich. Już po napaści na Gruzję. Już po mordach na rosyjskich dysydentach. I nic ci to nie przeszkadzało. Żaden polityk węgierski nigdy nie wysunął takiej propozycji" – napisał.

Ziobro odpowiedział Sikorskiemu: Tusk chciał resetu z Rosją, bo taki był wtedy interes Niemiec

Zdaniem Ziobry Sikorski "robił reset z Putinem", ponieważ wtedy "tak chciał Donald Tusk", "bo taki był wtedy interes Niemiec". "To ty w 2015 roku publicznie atakowałeś PiS za sprzeciw wobec rosyjsko-niemieckiego projektu Nord Stream 2" – dodał poseł.

Ziobro wskazał, że Sikorski atakuje rząd w Budapeszcie, mimo że dobrze rozumie, że kraj ten jest mocno energetycznie związany z Rosją i zerwanie tych więzów z dnia na dzień "byłoby dla każdego rządu w Budapeszcie jak skok z pędzącego pociągu prosto w przepaść". "Pewna katastrofa" – podkreśla.

Jeśli "pupil" Magyar wygra, współpraca surowcowa z Moskwą będzie wytłumaczalna?

"Dlatego gdyby wasz pupil Magyar wygrał wybory – a wasza agresja pokazuje, że sami zaczynacie rozumieć, iż do tego nie dojdzie – już następnego dnia tłumaczylibyście jego dalszą współpracę z Moskwą. Bez mrugnięcia okiem. Z waszą dobrze znaną hipokryzją i totalnym zakłamaniem" – napisał Ziobro.

"Lepiej podziękuj świętej pamięci Prezydentowi Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. To dzięki niemu Polska nie klęczy dziś energetycznie przed Rosją. I to dlatego możemy prowadzić wobec Kremla politykę twardą i odważną" – wyraził swoją opinię.

