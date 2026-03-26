KE blokuje plan Tuska. Sensacyjne ustalenia

Polski premier potwierdził w czwartek podjęcie przez rząd działań w sprawie obniżenia cen paliw w Polsce. Zapowiedział pakiet CPN.

– Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – oznajmił szef rządu.

Bruksela mówi "stop" ws. obniżki cen paliw

Z oświadczenia Louise Bogey, rzecznik KE ds. podatkowych, przesłanego dziennikarce RMF FM wynika, że o ile obniżka akcyzy na paliwa jest w pewnych ramach dopuszczalna, tak obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy stoi w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie Bruksela zapewnia, że dostrzega skalę problemu. "W pełni rozumiemy i współczujemy potrzebie wspierania obywateli w tych trudnych czasach" – przekazała Komisja w swoim stanowisku.

KE zapewnia, że unika bezpośredniego "recenzowania" politycznych obietnic polskich decydentów, dopóki odpowiednie regulacje nie wejdą w życie: Jak wskazuje Bruksela, "nie mamy żadnych uwag do tych konkretnych środków".

To stoi na przeszkodzie działań rządu Tuska

Rzecznik Komisji ds. podatkowych zwróciła jednak uwagę, że kluczowym problemem jest tzw. Dyrektywa VAT. "Choć niedawna reforma tych przepisów dała państwom członkowskim elastyczność, to benzyna i olej napędowy zostały z tych przywilejów wyłączone" – czytamy na rmf24.pl.

Louise Bogey zaznaczyła jednocześnie, że kraje Unii Europejskiej mogą obecnie stosować obniżone stawki na dostawy energii elektrycznej, gazu ziemnego czy ogrzewania miejskiego, co ma pomóc w walce z tzw. ubóstwem energetycznym.

"Niedawna reforma stawek wprowadzona w dyrektywie VAT zapewniła państwom członkowskim większą elastyczność w stosowaniu obniżonych stawek do niektórych towarów wymienionych w załączniku III do tej dyrektywy, w tym możliwość stosowania obniżonych stawek VAT na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego już od 5 proc. Paliwa kopalne nie znajdują się jednak na tej liście" – poinformowała rzecznik Komisji Europejskiej ds. podatkowych.

Czytaj też:

"Jest jedna osoba". Polityk KO o obniżce cen paliwCzytaj też:

Przełom ws. cieśniny Ormuz. Ogłoszono decyzję