Przełom ws. cieśniny Ormuz. Ogłoszono decyzję

Cieśnina od początku ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran była blokowana przez Teheran, co spowodowało wzrost cen ropy i gazu.

To przesądziło o decyzji Iranu

Jak przekazał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi, pozwolenie na pokonywanie cieśniny Ormuz wydano tylko niektórym państwom. Podstawowym kryterium wyboru było uznanie ich przez Iran za przyjazne.

– Pozwoliliśmy Chinom, Rosji, Indiom, Irakowi i Pakistanowi na tranzyt – przekazał szef irańskiego MSZ w wywiadzie dla telewizji państwowej.

Z kolei dziennik „Korea Times” poinformował, powołując się na słowa ambasadora Iranu w Seulu, że Korea Południowa również została uznana przez Teheran za przyjazne państwo. Oznacza to, że koreańskie jednostki mogą pokonywać cieśninę Ormuz pod warunkiem koordynacji działań z władzami w Teheranie.

Światowa gospodarka cierpi przez wojnę

Rosnące ceny paliw, spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie, coraz mocniej odbijają się na światowej gospodarce. Eksperci ostrzegają przed globalną recesją.

Na taki ponury wariant wskazał szef firmy BlackRock Larry Fink w rozmowie z BBC. Z kolei Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, powiedział radiu RMF24, że to dopiero początek "możliwych turbulencji".

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nastąpił wyraźny spadek liczby ofert pracy – z ponad 50 tys. w ubiegłym roku do nieco ponad 30 tys. obecnie, czyli o ponad 40 proc. RMF24 zwraca uwagę, że może to sugerować pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

Główny ekonomista Konfederacji Lewiatan wskazuje jednak, że sytuacja jest nieco bardziej złożona. – To jeszcze nie efekt cieśniny Ormuz. Częściowo mamy do czynienia z efektem statystycznym i zmianą przepisów – tłumaczy ekspert. Chodzi bowiem o zniesienie obowiązku zgłaszania ofert pracy do urzędów w ramach tzw. testu rynku pracy dla cudzoziemców, co przed zmianą prowadziło do sztucznego zawyżania liczby ofert w statystykach.

