Iran nie godzi się na warunki USA. "Skrajnie maksymalistyczne"

Agencja Reuters podała, że przedstawiciel władz w Teheranie przekazał jej, że wstępna odpowiedź na propozycje amerykańskie jest negatywna. Źródło agencji zaznaczyło przy tym, że tamtejsi decydenci prowadzą szczegółową analizę otrzymanego planu.

Iran otrzymał plan od USA

Jednocześnie wysoko postawione źródło dyplomatyczne potwierdziło dla stacji Al Jazeera, że Teheran otrzymał 15-punktowy plan Stanów Zjednoczonych i określiło go jako "skrajnie maksymalistyczny i nierozsądny".

Wcześniej także irańska stacja Press TV, powołując się na źródło w kręgach rządowych, podała, że władze Iranu zapoznały się z warunkami przedstawionymi przez Stany Zjednoczone i perspektywa ich spełnienia nie wydaje na ten moment bliska realizacji.

Cytowany przez Press TV przedstawiciel irańskich władz stwierdził, że Iran nie dopuści do sytuacji, w której prezydent USA Donald Trump narzuci termin zakończenia konfliktu. Jak podkreślił, decyzja o jego zakończeniu zapadnie dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną warunki stawiane przez Teheran. Do tego czasu Iran będzie prowadził działania obronne.

Teheran postawił swoje warunki

Teheran również wysunął szereg żądań wobec Waszyngtonu i Tel Awiwu. Jednym z głównych warunków jest wstrzymanie przez USA i Izrael ataków oraz zabójstw. Oczekuje również konkretnych gwarancji, które uniemożliwią wznowienie działań zbrojnych.

Władze Iranu oczekują także jasnego określenia i zagwarantowania wypłaty odszkodowań za straty wojenne wyrządzone przez USA i Izrael. Teheran żąda ponadto uznania jego suwerenności nad cieśniną Ormuz jako naturalnej i legalnej.

Szczegóły amerykańskiej propozycji nie zostały dotąd ujawnione. Dwóch przedstawicieli władz Pakistanu, którzy mieli przekazać plan stronie irańskiej, miało zdradzić, że dokument ma składać się z 15 punktów. Zakłada m.in. złagodzenie sankcji wobec Iranu, wycofanie się Teheranu z programu nuklearnego oraz wprowadzenie limitu rakiet, które kraj ten mógłby posiadać. Plan przewiduje także otwarcie cieśniny Ormuz oraz ograniczenie irańskiego wsparcia dla ugrupowań zbrojnych w regionie.

We wtorek prezydent USA Donald Trump przekazał, że Iran miał zgodzić się na jeden z kluczowych warunków zakończenia konfliktu. – Wszystko zaczyna się od tego, że nie mogą mieć broni jądrowej (...). Zapytano mnie, jakie jest 10 najważniejszych punktów (porozumienia). Powiedziałem: no cóż, numer jeden, dwa i trzy to: nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą jej mieć, i o tym właśnie mówimy. Nie chcę mówić z góry, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej – powiedział Trump.

