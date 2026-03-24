Wojna z Iranem. Lisicki: Trump stracił kontrolę. Ziemkiewicz: Wiarygodność USA legła w gruzach

Donald Trump jest zdeterminowany, aby osiągnąć porozumienie z Iranem – informuje agencja Reuters, powołując się na wysokich rangą izraelskich urzędników.

Donald Trump napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że USA i Iran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne” rozmowy na temat „całkowitego rozwiązania działań wojennych na Bliskim Wschodzie”. Po wpisie prezydenta USA Iran oświadczył, że nie odbyły się żadne negocjacje.

Donald Trump pytany o szczegóły tego, co chce osiągnąć, podkreślił, że chodzi o "wszystkie rzeczy, o których mówił". – Nie chcemy żadnych bomb atomowych, żadnej broni atomowej, nawet żeby byli blisko (…) Chcemy pokoju na Bliskim Wschodzie. Nuklearny pył – będziemy tego chcieli i dostaniemy to, zgodziliśmy się na to. I chcemy zero wzbogacania – dodał.