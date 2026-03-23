Negocjacje i koniec wojny? Teheran odpowiedział na słowa Trumpa

W najnowszym poście amerykański prezydent zakomunikował o potencjalnej deeskalacji w konflikcie zbrojnym z Iranem, sugerując możliwość rychłego zakończenia wojny. Jak zapewnia, w sprawie tej toczą się konstruktywne negocjacje. Z jego słów wynika, że rozmowy potrwają co najmniej do końca tygodnia.

Teheran dementuje słowa Trumpa

Słowa Trumpa bardzo szybko zdementowały władze Iranu. Najpierw, tamtejsze media oznajmiły, że w istocie nie doszło żadnego bezpośredniego ani niebezpośredniego kontaktu ich rządu z administracją Donalda Trumpa. Doniesienia potwierdził resort spraw zagranicznych Iranu.

Przedstawiciel irańskiego resortu spraw zagranicznych, cytowany przez amerykańską agencję Reutera, oświadczył, że nie odbyły się żadne rozmowy z Waszyngtonem. Dodał, że w jego ocenie wpis Trumpa to próba grę na zwłokę, która ma być z jego strony jedynie zagraniem taktycznym.

Koniec wojny z Iranem? "Nie było żadnych negocjacji"

Wysoki rangą urzędnik ds. bezpieczeństwa powiedział reporterowi agencji Tasnim, że jego zdaniem prezydent USA wycofuje się z groźby uderzenia w infrastrukturę krytyczną Iranu, ponieważ zdaje sobie sprawę, że Teheran odpowie zgodnie z tym, co zapowiedział w reakcji. Miałby mianowicie całkowicie uniemożliwić przepływ przez Ormuz. Kolejnym istotnym czynnikiem zachowania Trumpa ma być rzekomo w jego ocenie presja na rynku finansowym.

– Nie było żadnych negocjacji i nie ma negocjacji, a przy tego rodzaju wojnie psychologicznej ani Cieśnina Ormuz nie powróci do stanu sprzed wojny, ani rynki energii się nie uspokoją. Pięciodniowe ultimatum Trumpa oznacza kontynuację zbrodni przeciwko narodowi, a my będziemy nadal reagować i bronić kraju z całą stanowczością – powiedział irański urzędnik w rozmowie z Tasnim.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Chiny ostrzegają przed "błędnym kołem"Czytaj też:

Lewandowski: Z militarnego punktu widzenia był to najlepszy ruch, jaki mógł wykonać Iran