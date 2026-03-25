Pierwszy taki atak Iranu od początku wojny

O tym, że Iran po raz pierwszy od początku wojny wystrzelił rakiety w kierunku Libanu, które zostały przechwycone przez okręt wojenny państwa trzeciego, poinformowała agencja Reutera, powołując się na libańskie źródła.

Według portalu The Times of Israel okręt, który zestrzelił rakietę, prawdopodobnie należał do USA. Izraelska armia (IDF) potwierdziła informację o irańskiej rakiecie, której odłamki spadły na stolicę Libanu, Bejrut.

Liban został wciągnięty w wojnę na Bliskim Wschodzie 2 marca, kiedy wspierani przez Teheran bojownicy Hezbollahu ostrzelali Izrael w odpowiedzi na zabicie irańskiego przywódcy Alego Chameneiego w amerykańsko-izraelskich atakach. Izrael odpowiedział zakrojonymi na szeroką skalę nalotami i wkroczeniem wojsk IDF do południowego Libanu.

Inwazja Izraela na Liban. Szef MSZ Francji ostrzega

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot wezwał we wtorek (24 marca) władze Izraela do powstrzymania się od inwazji lądowej na terytorium Libanu, która miałyby "poważne konsekwencje humanitarne i pogorszyłyby i tak już trudną sytuację w kraju".

Wcześniej minister obrony Izraela Israel Kac ogłosił, że wydał wojsku rozkaz utworzenia w południowym Libanie "strefy bezpieczeństwa" aż do rzeki Litani, około 30 kilometrów od granicy z Izraelem. Żołnierze wysadzili m.in. kluczowy most, który zdaniem strony izraelskiej był wykorzystywany przez Hezbollah do przerzutu uzbrojenia.

W izraelskich atakach na Liban, które trwają od trzech tygodni, zginęło ponad 1 tys. osób, a milion przesiedlono. Na przestrzeni ostatnich 50 lat Izrael kilkukrotnie dokonywał inwazji na Liban, ostatnio w 2024 r.

Hezbollah oświadczył, że będzie walczyć, aby uniemożliwić siłom izraelskim okupację południowego Libanu.

