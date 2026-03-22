Atak Izraela na Liban. Armia miała użyć pocisków z białym fosforem
Atak Izraela na Liban. Armia miała użyć pocisków z białym fosforem

Armia Izraela (IDF) podczas operacji w Libanie
Armia Izraela (IDF) podczas operacji w Libanie Źródło: Wikimedia Commons
W niedzielę Izrael zaatakował po raz kolejny Liban. Siły izraelskie ostrzeliwują miasto Nakura na południu kraju.

Armia Izraela za cel obrała miasto Nakura na południu Libanu. Doszło do starć między wojskami izraelskimi a bojownikami Hezbollahu. Siły izraelskie po raz drugi w niedzielę zaatakowały posiadający strategiczne znaczenie most Kasmija w południowym Libanie

Jednocześnie w oficjalnym komunikacie izraelska armia ogłosiła rozszerzenie działań lądowych przeciwko Hezbollahowi w Libanie, ostrzegając przed długotrwałą operacją — pisze AFP. Serwis "Times of Israel" cytuje szefa sztabu sił zbrojnych Izraela, gen. Eyala Zamira, który powiedział, że walki z Hezbollahem "dopiero się rozpoczęły". Jak stwierdził, po wojnie z Iranem libańska grupa terrorystyczna będzie "odizolowana".

– Hezbollah stanowi centralne narzędzie irańskiego reżimu terrorystycznego i popełnił poważny błąd, decydując się na przyłączenie do kampanii przeciwko Izraelowi. Ten wybór szkodzi im i całemu państwu libańskiemu – powiedział wojskowy. Wskazał, że wojsko przygotowuje się do "pogłębienia" ofensywy lądowej w południowym Libanie oraz do ataków powietrznych na bazy terrorystów.

Izrael używa zakazanej broni fosforowej?

Al Jazeera, powołując się na libańskie agencje informacyjne donosi, że Izrael użył na południu Libanu artylerii i pocisków wypełnionymi fosforem. Amunicja fosforowa powoduje głębokie, bardzo bolesne oparzenia. Jej stosownie przeciwko ludności cywilnej jest zakazane przez Konwencję Genewską. Nie byłby to pierwszy raz w trwającej od 28 lutego wojnie, gdy Izrael używa tego rodzaju broni. 3 marca, według organizacji Human Rights Watch – izraelska armia posłużyła się amunicją artyleryjską z białym fosforem nad domami w Yohmor (Liban)

Hezbollah nie pozostał bierny. Na Telegramie przyznał się do przeprowadzenia serii ataków rakietowych i dronowych na północny Izrael. Potwierdzono wystrzelenie rakiet w kierunku izraelskiej bazy lotniczej w Meron oraz drony w kierunku instalacji wojskowej w pobliżu Ramot Naftali. Ostrzelane zostały też miejscowości Manara i Zar'it.

Czytaj też:
"Trump nie żartuje". Ambasador ONZ o groźbach ataku na elektrownię atomowąCzytaj też:
Propagandowy wpis ambasady Izraela. Iran jako ośmiornica

Źródło: Reuters / Al Jazeera/AFP
Czytaj także