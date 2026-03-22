Atak Izraela na Liban. Armia miała użyć pocisków z białym fosforem

Armia Izraela za cel obrała miasto Nakura na południu Libanu. Doszło do starć między wojskami izraelskimi a bojownikami Hezbollahu. Siły izraelskie po raz drugi w niedzielę zaatakowały posiadający strategiczne znaczenie most Kasmija w południowym Libanie

Jednocześnie w oficjalnym komunikacie izraelska armia ogłosiła rozszerzenie działań lądowych przeciwko Hezbollahowi w Libanie, ostrzegając przed długotrwałą operacją — pisze AFP. Serwis "Times of Israel" cytuje szefa sztabu sił zbrojnych Izraela, gen. Eyala Zamira, który powiedział, że walki z Hezbollahem "dopiero się rozpoczęły". Jak stwierdził, po wojnie z Iranem libańska grupa terrorystyczna będzie "odizolowana".

– Hezbollah stanowi centralne narzędzie irańskiego reżimu terrorystycznego i popełnił poważny błąd, decydując się na przyłączenie do kampanii przeciwko Izraelowi. Ten wybór szkodzi im i całemu państwu libańskiemu – powiedział wojskowy. Wskazał, że wojsko przygotowuje się do "pogłębienia" ofensywy lądowej w południowym Libanie oraz do ataków powietrznych na bazy terrorystów.

Izrael używa zakazanej broni fosforowej?

Al Jazeera, powołując się na libańskie agencje informacyjne donosi, że Izrael użył na południu Libanu artylerii i pocisków wypełnionymi fosforem. Amunicja fosforowa powoduje głębokie, bardzo bolesne oparzenia. Jej stosownie przeciwko ludności cywilnej jest zakazane przez Konwencję Genewską. Nie byłby to pierwszy raz w trwającej od 28 lutego wojnie, gdy Izrael używa tego rodzaju broni. 3 marca, według organizacji Human Rights Watch – izraelska armia posłużyła się amunicją artyleryjską z białym fosforem nad domami w Yohmor (Liban)

Hezbollah nie pozostał bierny. Na Telegramie przyznał się do przeprowadzenia serii ataków rakietowych i dronowych na północny Izrael. Potwierdzono wystrzelenie rakiet w kierunku izraelskiej bazy lotniczej w Meron oraz drony w kierunku instalacji wojskowej w pobliżu Ramot Naftali. Ostrzelane zostały też miejscowości Manara i Zar'it.

