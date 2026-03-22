Propagandowy wpis ambasady Izraela. Iran jako ośmiornica

28 lutego nad ranem rozpoczęły się wspólne ataki USA i Izraela na Iran. Iran odpowiedział, atakując w odwecie nie tylko Izrael, ale też inne kraje Zatoki, m.in. ZEA. Według Benjamina Netanjahu, atak na Teheran był konieczny, ponieważ władze Iranu miały w planie agresję wobec Tel Awiwu. USA wraz z Izraelem zabiły dużą część władz Iranu, m.in. najwyższego przywódcę duchowego. W trakcie walk zginęło już kilku żołnierzy amerykańskich. Nie wiadomo, kiedy wojna może się zakończyć.

Izrael nie ustaje w propagandowym przekazie. Ambasada tego kraju w Polsce opublikowała wpis, w którym stwierdza, że "reżim irański jest mózgiem globalnej sieci terrorystycznej". "Za pomocą pocisków dalekiego zasięgu, a także poprzez IRGC i jego sojuszników – Hezbollah, Hamas, PIJ, Huti – podsyca chaos i rozlew krwi daleko poza swoimi granicami, od Bliskiego Wschodu po Europę i dalej. Reżim irański stanowi największe zagrożenie dla pokoju na świecie i wolnego świata" – czytamy. Do wpisu dołączono sugestywną grafikę.

Trump stawia Iranowi ultimatum. "W ciągu 48 godzin"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump dał Iranowi 48 godzin na odblokowanie cieśniny Ormuz. Zagroził, że jeśli Teheran tego nie zrobi, celem ataku będą elektrownie. Ultimatum skierowane do władz w Teheranie prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Jeśli Iran nie otworzy całkowicie, bez żadnych gróźb, cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne elektrownie, zaczynając od największej!" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Czas wyznaczony Iranowi na odblokowanie cieśniny upłynie przed 1 w nocy czasu polskiego z poniedziałku na wtorek.

Groźba amerykańskiego przywódcy spotkała się z bardzo szybką odpowiedzią Iranu. Władze kraju zapowiedziały, że jeśli Trump zrealizuje swoją zapowiedź, odpowiedzią będą ataki na wszelkie obiekty infrastruktury energetycznej, informatycznej i odsalarki należące do USA i Izraela w regionie.

