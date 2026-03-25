"Globalna recesja". Eksperci ostrzegają

Na taki ponury wariant wskazał szef firmy BlackRock Larry Fink w rozmowie z BBC. Z kolei Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, powiedział radiu RMF24, że to dopiero początek "możliwych turbulencji".

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nastąpił wyraźny spadek liczby ofert pracy – z ponad 50 tys. w ubiegłym roku do nieco ponad 30 tys. obecnie, czyli o ponad 40 proc. RMF24 zwraca uwagę, że może to sugerować pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

"To jeszcze nie efekt cieśniny Ormuz"

Główny ekonomista Konfederacji Lewiatan wskazuje jednak, że sytuacja jest nieco bardziej złożona. – To jeszcze nie efekt cieśniny Ormuz. Częściowo mamy do czynienia z efektem statystycznym i zmianą przepisów – tłumaczy ekspert. Chodzi bowiem o zniesienie obowiązku zgłaszania ofert pracy do urzędów w ramach tzw. testu rynku pracy dla cudzoziemców, co przed zmianą prowadziło do sztucznego zawyżania liczby ofert w statystykach.

Rosnąca niepewność jest coraz bardziej zauważalna na rynku pracy. Ludzie zaczęli rozglądać się za nowymi stanowiskami, obawiając się przyszłości. – Obawiamy się nie samego konfliktu, ale jego skutków: przede wszystkim wzrostu cen – wskazuje Mariusz Zielonka.

Okazuje się bowiem, że wcześniejszy kryzys energetyczny i gwałtowny wzrost inflacji przygotowały Polaków do szybszego reagowania na potencjalne przeciwności ekonomiczne. – Zaczynamy wcześniej się zabezpieczać, szukać dodatkowych źródeł dochodu – podkreśla główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Rekordowe ceny diesla w Polsce

Średnie ceny oleju napędowego w Polsce osiągnęły rekordowy poziom. Diesel podrożał średnio o 93 gr/l w ciągu tygodnia.

Jak wskazują branżowe portale, obecnie średnia cena litra oleju napędowego wynosi 8,69 zł. To historycznie wysoka wartość. Dla przypomnienia dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju to 8,08 zł/l ustanowiony w połowie października 2022 roku, z tym, że wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l.

